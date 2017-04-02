|
Беларусь – Новая Зеландия. Товарищеский матч пройдет на стадионе «Трактор»
03.04.2017 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия пройдет на стадионе «Трактор», сообщил заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.
Напомним, игра состоится 12 июня в Минске.
Добавим, в августе на данном стадионе отказалась играть сборная Норвегии и тогда белорусы провели этот матч на выезде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия пройдет на стадионе «Трактор», сообщил заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии