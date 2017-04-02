Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему федерация не проголосовала за лучшего футболиста года.

- Почему Беларусь не проголосовала за лучшего игрока по версии ФИФА?

– Произошел технический сбой и не обратили внимание, что сообщение не было отправлено. Работник, который за это отвечает, понес наказание. К сожалению, эта ошибка вызвана субъективным фактором, – сказал Сафарьян.