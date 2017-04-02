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Сергей Сафарьян: «Почему не проголосовали за лучшего игрока? Произошел технический сбой и сообщение не было отправлено»
03.04.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему федерация не проголосовала за лучшего футболиста года.
- Почему Беларусь не проголосовала за лучшего игрока по версии ФИФА?
– Произошел технический сбой и не обратили внимание, что сообщение не было отправлено. Работник, который за это отвечает, понес наказание. К сожалению, эта ошибка вызвана субъективным фактором, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Почему не проголосовали за лучшего игрока? Произошел технический сбой и сообщение не было отправлено»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, почему федерация не проголосовала за лучшего футболиста года.
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