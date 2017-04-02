Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о перспективах бренда «Белыя крылы».

«Бренд «Белыя крылы» после ухода Бережкова останется. Это не личный бренд Владимира Петровича. Как он дальше будет развиваться? Это уже вопрос к будущему руководителю департамента по маркетингу и коммуникациям», – сказал Сафарьян.

Напомним, АБФФ расторгла по обоюдному согласию контракт с Владимиром Бережковым. Специалист возглавил ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси. Отметим, АБФФ является одним из учредителей организации.