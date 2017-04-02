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Сергей Сафарьян: «Белыя крылы» после ухода Бережкова останутся. Это не личный бренд Владимира Петровича»

03.04.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о перспективах бренда «Белыя крылы».

«Бренд «Белыя крылы» после ухода Бережкова останется. Это не личный бренд Владимира Петровича. Как он дальше будет развиваться? Это уже вопрос к будущему руководителю департамента по маркетингу и коммуникациям», – сказал Сафарьян.

Напомним, АБФФ расторгла по обоюдному согласию контракт с Владимиром Бережковым. Специалист возглавил ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси. Отметим, АБФФ является одним из учредителей организации.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о перспективах бренда «Белыя крылы».

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