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Сергей Сафарьян: «Белыя крылы» после ухода Бережкова останутся. Это не личный бренд Владимира Петровича»
03.04.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о перспективах бренда «Белыя крылы».
«Бренд «Белыя крылы» после ухода Бережкова останется. Это не личный бренд Владимира Петровича. Как он дальше будет развиваться? Это уже вопрос к будущему руководителю департамента по маркетингу и коммуникациям», – сказал Сафарьян.
Напомним, АБФФ
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Сергей Сафарьян: «Белыя крылы» после ухода Бережкова останутся. Это не личный бренд Владимира Петровича»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о перспективах бренда «Белыя крылы».
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