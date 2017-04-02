Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, когда уйдет в отставку.

- Вы обещали, что если не будете справляться с обязанностями, то уйдете. Талантливую молодежь вы не вырастили, результаты сборной удручают, посещаемость чемпионата падает. Когда вы уйдете в отставку?

– Когда соответствующее решение примет Конференция АБФФ, если это касается должности первого заместителя председателя. Что касается генерального секретаря, то это решение принимает исполком. В течение года это можно сделать четыре раза.

Я говорил это и предлагал. Но все, кто предлагает, почему-то боятся внести это предложение действительно на рассмотрение специалистов, которые могут объективнее рассмотреть, как я отношусь к работе и что я выполняю. Ежели те, которые, следуя популизму, разглагольствуют, сами ничего не делая, – сказал Сафарьян.