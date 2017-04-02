﻿ Сергей Сафарьян: «Когда уйду в отставку? Когда соответствующее решение примет Конференция АБФФ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Когда уйду в отставку? Когда соответствующее решение примет Конференция АБФФ»

03.04.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, когда уйдет в отставку.

- Вы обещали, что если не будете справляться с обязанностями, то уйдете. Талантливую молодежь вы не вырастили, результаты сборной удручают, посещаемость чемпионата падает. Когда вы уйдете в отставку?

– Когда соответствующее решение примет Конференция АБФФ, если это касается должности первого заместителя председателя. Что касается генерального секретаря, то это решение принимает исполком. В течение года это можно сделать четыре раза.

Я говорил это и предлагал. Но все, кто предлагает, почему-то боятся внести это предложение действительно на рассмотрение специалистов, которые могут объективнее рассмотреть, как я отношусь к работе и что я выполняю. Ежели те, которые, следуя популизму, разглагольствуют, сами ничего не делая, – сказал Сафарьян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, когда уйдет в отставку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дрозд стал тренером вратарей БАТЭ, Федорович будет работать в дубле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика