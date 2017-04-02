В тренерском штабе БАТЭ произошла перестановка.

С вратарями главной команды будет заниматься Андрей Дрозд, который уже трудился в этой должности в 2014 году.

Отметим, что Дрозд имеет тренерскую лицензию категории «А», а также завершил специализированные курсы для тренеров вратарей, которые были организованы УЕФА, и является инструктором-преподавателем АБФФ по данному направлению.

Федорович теперь будет работать с голкиперами дублирующего состава «желто-синих».