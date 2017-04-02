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Дрозд стал тренером вратарей БАТЭ, Федорович будет работать в дубле
03.04.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В тренерском штабе БАТЭ произошла перестановка.
С вратарями главной команды будет заниматься Андрей Дрозд, который уже трудился в этой должности в 2014 году.
Отметим, что Дрозд имеет тренерскую лицензию категории «А», а также завершил специализированные курсы для тренеров вратарей, которые были организованы УЕФА, и является инструктором-преподавателем АБФФ по данному направлению.
Федорович теперь будет работать с голкиперами дублирующего состава «желто-синих».
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В тренерском штабе БАТЭ произошла перестановка.
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