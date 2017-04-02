﻿ Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины

03.04.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей чемпионата Украины, выбрало лучшего наставника команды в 23-м туре.

Со средним баллом в 4,8 (максимум – 5) звание тренера тура досталось наставнику «Карпат» Олегу Дулубу, команда которого победила «Сталь» со счетом 2:0.

Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 22-го тура был признан Леонид Кучук – за победу «Стали» над «Александрией» (4:1).

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей чемпионата Украины, выбрало лучшего наставника команды в 23-м туре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Когда уйду в отставку? Когда соответствующее решение примет Конференция АБФФ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика