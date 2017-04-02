|
Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины
03.04.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей чемпионата Украины, выбрало лучшего наставника команды в 23-м туре.
Со средним баллом в 4,8 (максимум – 5) звание тренера тура досталось наставнику «Карпат» Олегу Дулубу, команда которого победила «Сталь» со счетом 2:0.
Напомним, что лучшим тренером предыдущего, 22-го тура был признан Леонид Кучук – за победу «Стали» над «Александрией» (4:1).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги последних матчей чемпионата Украины, выбрало лучшего наставника команды в 23-м туре.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии