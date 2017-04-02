﻿ Сергей Сафарьян: «Все общественное мнение свели к тому, что результат национальной сборной – это показатель работы всего белорусского футбола. Это абсолютное заблуждение». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Все общественное мнение свели к тому, что результат национальной сборной – это показатель работы всего белорусского футбола. Это абсолютное заблуждение»

03.04.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о работе национальной сборной.

- Не считаете ли вы, что стоит отойти от тезиса, что сборная Беларуси – лицо всего белорусского и сделать ставку на воспитание молодежи?

– Это не мой тезис, я никогда его не поддерживал и всегда против него категорически выступал. Национальная сборная – это вершина, на которую, безусловно, надо обращать внимание. И так получается, что в целом все воспринимают по игре национальной сборной. Но то, что это не основная работа федерации – для меня это очевидный вопрос. Поэтому в последние годы мы стали больше времени уделять развитию инфраструктуры на детско-юношеский футбол. Возможно, это является нашей ошибкой. Может, надо было больше вникать в работу национальной команды. Но мы считали, что национальной командой должен руководить главный тренер и нам не надо вмешиваться. Тем более, у нас предусмотрено контрактом, что мы не имеем право вмешиваться в учебно-тренировочный процесс.

Но, к сожалению, все общественное мнение свели к тому, что результат национальной сборной – это показатель работы всего белорусского футбола. Это абсолютное заблуждение, – сказал Сафарьян.

 
 
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