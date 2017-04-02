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Турнир по волейболу среди ветеранских команд провели на Клетчине
03.04.2017 — Новости Спорта | Да новых перамог (Клецк)
С тех пор, традиционно в начале весны, в Клецк съезжаются его друзья, бывшие воспитанники и коллеги, чтобы почтить память дорогого своим сердцам человека. В этот день в зале всегда присутствуют родные В.И.Ермашевича (дочь Людмила, брат Михаил) и представители местных властей. На участие в спортивной программе турнира нынешнего года подали заявку 5 коллективов из Минска, Солигорска, Столбцов и нашего райцентра. Два предыдущих раза в Клецке выступала еще и команда Калининской АЭС из российского города Удомля.
– Мы намерены проводить эти соревнования и в будущем. Хотелось бы видеть вас еще не один раз на радушной клецкой земле.
Вспомнил о выдающемся тренере и его друг Георгий Петрович Сенкевич, капитан команды ветеранов МВД г.Минска, которая в 2015-м и 2016-м годах становилась победителем турнира памяти В.И.Ермашевича:
– Он учил нас жить и любить спорт, уважать и поддерживать друг друга.
Один из организаторов мемориала – Николай Иванович Уласевич, преподаватель Клецкого СПЛ, заметил, что «память о нашем великом земляке останется в наших сердцах на долгие годы», и поблагодарил спонсоров:
– Турнир не состоялся бы, если бы не было тех, кто нам помог финансово – это генеральный директор ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» (г.Солигорск) В.Н.Старцев, индивидуальные предприниматели Г.В.Блинец (ОДО «Ребус»), В.С.Пупейко, А.Г.Соловей, городской ФОЦ, сельскохозяйственный профессиональный лицей и Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
В матчах турнирной сетки команды традиционно продемонстрировали высочайший класс. Несмотря на зрелый возраст игроков матчи проходили в силовой манере, с большим количеством красивых и длительных розыгрышей. На площадку вышел даже Н.А.Степанов, председатель ветеранской федерации волейбола Республики Беларусь.
В этом году двухлетнюю чемпионскую гегемонию команды ветеранов столичного МВД сумел прервать коллектив из Солигорска. На третьем месте в турнирной таблице финишировали спортсмены из Столбцов. Лучшая статистика позволила им опередить сильнейшую из двух клецких сборных, заявленных на соревнования.
Мемориалу памяти В.И.Ермашевича уготована долгая жизнь. Помним, Василий Иванович!
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В Клецке 25 марта вспоминали о выдающемся тренере и спортсмене В.И.Ермашевиче. В сельскохозяйственном профессиональном лицее, в котором он преподавал с 1963-го по 2001-й...
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