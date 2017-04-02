

В Клецке 25 марта вспоминали о выдающемся тренере и спортсмене В.И.Ермашевиче. В сельскохозяйственном профессиональном лицее, в котором он преподавал с 1963-го по 2001-й год (38 лет!), прошел юбилейный 30-й турнир по волейболу среди ветеранских команд и третий без Василия Ивановича. С 2014-го, когда одного из самых известных работников физической культуры района после тяжелой болезни не стало, соревнования приобрели статус мемориальных.

С тех пор, традиционно в начале весны, в Клецк съезжаются его друзья, бывшие воспитанники и коллеги, чтобы почтить память дорогого своим сердцам человека. В этот день в зале всегда присутствуют родные В.И.Ермашевича (дочь Людмила, брат Михаил) и представители местных властей. На участие в спортивной программе турнира нынешнего года подали заявку 5 коллективов из Минска, Солигорска, Столбцов и нашего райцентра. Два предыдущих раза в Клецке выступала еще и команда Калининской АЭС из российского города Удомля.

– Прошло уже 3 года без Василия Ивановича, – выступил на церемонии открытия мемориала Николай Алексеевич Степанов, председатель ветеранской федерации волейбола Республики Беларусь. – Но он все равно с нами: где бы ни находились, мы всегда помним его. Это был человек с большой буквы, настоящий воспитатель. Он умел привить любовь к спорту всем, с кем ему доводилось общаться, дружить и работать.

После минуты молчания участников турнира растроганно приветствовала дочь В.И.Ермашевича – Людмила:

– Признательна тем, кто находится сегодня здесь. Я благодарю вас за вашу память о моем отце. Желаю всем побед, хорошего настроения и спортивного задора.

Тепло обратился к волейболистам и Михаил Иванович Ермашевич – брат именитого тренера Клецкой ДЮСШ:

– Рад видеть, что вы продолжаете развивать дело Василия, сохраняете заложенные им традиции, что живут соревнования, инициатором которых он когда-то стал. Он стремился сохранить память о своих ушедших коллегах. Сегодня о нем вспоминаете вы. Пусть волейбол, который очень любил мой брат, делает вас лучше и подталкивает на великие дела.

О неоценимой роли Василия Ивановича в пропаганде физической культуры в Клецком районе говорил Сергей Николаевич Алексейчик, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма.

– Мы намерены проводить эти соревнования и в будущем. Хотелось бы видеть вас еще не один раз на радушной клецкой земле.Вспомнил о выдающемся тренере и его друг Георгий Петрович Сенкевич, капитан команды ветеранов МВД г.Минска, которая в 2015-м и 2016-м годах становилась победителем турнира памяти В.И.Ермашевича:– Он учил нас жить и любить спорт, уважать и поддерживать друг друга.Один из организаторов мемориала – Николай Иванович Уласевич, преподаватель Клецкого СПЛ, заметил, что «память о нашем великом земляке останется в наших сердцах на долгие годы», и поблагодарил спонсоров:– Турнир не состоялся бы, если бы не было тех, кто нам помог финансово – это генеральный директор ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» (г.Солигорск) В.Н.Старцев, индивидуальные предприниматели Г.В.Блинец (ОДО «Ребус»), В.С.Пупейко, А.Г.Соловей, городской ФОЦ, сельскохозяйственный профессиональный лицей и Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».В матчах турнирной сетки команды традиционно продемонстрировали высочайший класс. Несмотря на зрелый возраст игроков матчи проходили в силовой манере, с большим количеством красивых и длительных розыгрышей. На площадку вышел даже Н.А.Степанов, председатель ветеранской федерации волейбола Республики Беларусь.В этом году двухлетнюю чемпионскую гегемонию команды ветеранов столичного МВД сумел прервать коллектив из Солигорска. На третьем месте в турнирной таблице финишировали спортсмены из Столбцов. Лучшая статистика позволила им опередить сильнейшую из двух клецких сборных, заявленных на соревнования.Мемориалу памяти В.И.Ермашевича уготована долгая жизнь. Помним, Василий Иванович!