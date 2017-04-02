﻿ Сергей Пушков: «У меня негативное отношение к североамериканским специалистам в Беларуси. Все это поверхностно и не имеет никакого отношения к развитию здешнего хоккея». 21.by
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Сергей Пушков: «У меня негативное отношение к североамериканским специалистам в Беларуси. Все это поверхностно и не имеет никакого отношения к развитию здешнего хоккея»

03.04.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю выразил недоумение тем фактом, что главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис не посетил ни одного матча финальной серии национального чемпионата.

- Помимо Труса, Дэйв Льюис вызвал Боярчука и Стефановича. Кто-то еще заслужил право съездить в кэмп?

– Братья Малявко — однозначно! Откровенно удивляет, что их не приглашают. Впрочем, здесь могу лишь задать вопрос: почему ни на одном финальном матче не было главного тренера сборной?.. Не знаю, каких канадцев он тренировал, но такое отношение к национальному чемпионату страны, в которой трудишься, совершенно непонятно. Руководителям федерации стоит задуматься. У меня негативное отношение к североамериканским специалистам в Беларуси. Все это поверхностно и не имеет никакого отношения к развитию здешнего хоккея. Сидеть за океаном, давать оттуда советы, а потом не посещать финал чемпионата… Свои деньги надо отрабатывать.

- Трудно поспорить с тем, что экстралига — не слишком достойная конкурентная среда…

– Тренер сборной в любом случае должен знать уровень не понаслышке, а изнутри. Видеть потенциал каждого. А то потом приходится покупать канадскому специалисту канадских игроков и ехать с ними на чемпионат мира. Это плохой путь, – сказал Пушков.

 
 
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю выразил недоумение тем фактом, что главный тренер сборной Беларуси Дэйв...

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