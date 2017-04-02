Главный тренер «Немана» Сергей Пушков в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю выразил недоумение тем фактом, что главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис не посетил ни одного матча финальной серии национального чемпионата.

- Помимо Труса, Дэйв Льюис вызвал Боярчука и Стефановича. Кто-то еще заслужил право съездить в кэмп?

– Братья Малявко — однозначно! Откровенно удивляет, что их не приглашают. Впрочем, здесь могу лишь задать вопрос: почему ни на одном финальном матче не было главного тренера сборной?.. Не знаю, каких канадцев он тренировал, но такое отношение к национальному чемпионату страны, в которой трудишься, совершенно непонятно. Руководителям федерации стоит задуматься. У меня негативное отношение к североамериканским специалистам в Беларуси. Все это поверхностно и не имеет никакого отношения к развитию здешнего хоккея. Сидеть за океаном, давать оттуда советы, а потом не посещать финал чемпионата… Свои деньги надо отрабатывать.

- Трудно поспорить с тем, что экстралига — не слишком достойная конкурентная среда…

– Тренер сборной в любом случае должен знать уровень не понаслышке, а изнутри. Видеть потенциал каждого. А то потом приходится покупать канадскому специалисту канадских игроков и ехать с ними на чемпионат мира. Это плохой путь, – сказал Пушков.