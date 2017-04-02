Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал, почему в Минске пока только один футбольный манеж.

- Для Минска одного манежа недостаточно, тем более, его руководство совершенно не интересует футбол. За пределами МКАДа предостаточно площадей, которые годны для проведения подобной застройки. Если нет денег, то пусть строит частник и сдает помещения в аренду…

– К сожалению, у нас есть две тенденции: плохо, что Сафарьян занимается всем и плохо, что Сафарьян не занимается всем. Я говорил, что эти вопросы даже на 10 процентов не относятся к компетенции АБФФ. Это касается строительства стадионов и возведения инфраструктуры в целом.

Мы в этом участвуем, но вся земля принадлежит местным органам власти. Мы не всегда находим понимание того, что участки под спортивную инфраструктуру должны выделяться иным образом, чем под коммерческие проекты. Но принятие таких решений зависит не от наших возможностей.

У нас есть партнеры, которые согласны совместно с нами идти на возведение таких объектов. Есть частные инвесторы, которые просят помочь. Но, к сожалению, даже объединив усилия, мы не можем получить землю на строительство таких объектов.

Не я один провожу брифинги и общаюсь с большой аудиторией. Было бы уместно, если бы такие вопросы поднимали перед депутатами и представителями местных властей. Там такие вопросы были бы более эффективными, потому что они шли по адресу, – сказал Сафарьян.