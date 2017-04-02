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Сергей Щегрикович: «Слуцк» и «Крумкачы» разделяет просто пропасть. В «Слуцке» намного приятнее работать»

03.04.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Слуцка» Сергей Щегрикович отметил, что в новом клубе работать комфортнее, чем в «Крумкачах».

«В конце прошлого сезона решил уйти из «Крумкачоў». Разговаривали с Денисом Шунто, он не смог меня убедить, что в клубе все будет стабильно.

«Слуцк» и «Крумкачы» разделяет просто пропасть. В «Слуцке» сделано все для комфортного проживания, питания игроков. Сборы также проходят на высшем уровне. Что касается тренировочного процесса, здесь намного приятнее работать», – сказал Щегрикович в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник «Слуцка» Сергей Щегрикович отметил, что в новом клубе работать комфортнее, чем в «Крумкачах».

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