Полузащитник «Слуцка» Сергей Щегрикович отметил, что в новом клубе работать комфортнее, чем в «Крумкачах».

«В конце прошлого сезона решил уйти из «Крумкачоў». Разговаривали с Денисом Шунто, он не смог меня убедить, что в клубе все будет стабильно.

«Слуцк» и «Крумкачы» разделяет просто пропасть. В «Слуцке» сделано все для комфортного проживания, питания игроков. Сборы также проходят на высшем уровне. Что касается тренировочного процесса, здесь намного приятнее работать», – сказал Щегрикович в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».