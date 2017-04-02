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Сергей Румас: «Уверен, у игроков сборной есть самолюбие. Они должны показать, что болельщики не зря в них верят»

03.04.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава АБФФ Сергей Румас рассказал, какие задачи стоят перед сборной Беларуси.

– Матч против Швеции – худшая игра национальной сборной за все то время, когда я руковожу федерацией. Но мы верим в главного тренера, верим в команду. Не могу сказать, что кредит доверия Криушенко как-то пошатнулся. Мы спокойно разберем эту ситуацию и определимся, что нужно менять для того, чтобы команда показывала результат.

- По каким критериям будете оценивать работу Криушенко?

– Конечно, мерилом всегда выступает результат. Но результат не может быть без яркой игры. Не может постоянно везти, если показываешь плохую игру. Ждем от команды и результат, и яркую игру. Уверен, у игроков есть самолюбие, они должны показать, что болельщики не зря в них верят, – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 

 
 
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Глава АБФФ Сергей Румас рассказал, какие задачи стоят перед сборной Беларуси.

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