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Игорь Бобко: «Думаю, можем пройти и «Шахтер» в полуфинале Кубка»
03.04.2017 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Слуцка» Игорь Бобко считает, что команде по силам пройти «Шахтер» в полуфинале Кубка Беларуси.
«Выход в полуфинал – это хорошее достижение для «Слуцка». Но, думаю, можем пройти и «Шахтер». Хотя я понимаю, что там серьезная команда с хорошим тренером.
К примеру, в прошлом году мы обыграли «Шахтер» дома и сыграли вничью на выезде», – сказал Бобко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Полузащитник «Слуцка» Игорь Бобко считает, что команде по силам пройти «Шахтер» в полуфинале Кубка Беларуси.
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