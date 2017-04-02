Полузащитник «Слуцка» Игорь Бобко считает, что команде по силам пройти «Шахтер» в полуфинале Кубка Беларуси.

«Выход в полуфинал – это хорошее достижение для «Слуцка». Но, думаю, можем пройти и «Шахтер». Хотя я понимаю, что там серьезная команда с хорошим тренером.

К примеру, в прошлом году мы обыграли «Шахтер» дома и сыграли вничью на выезде», – сказал Бобко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».