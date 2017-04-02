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Игорь Ковалевич: «Думаю, Верховцов еще поиграет на хорошем уровне и принесет пользу сборной»

03.04.2017 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о приглашении в команду защитника Дмитрия Верховцова.

«Мало было игровой практики у Димы. У него была серьезная травма в «Короне». Знаю, что «Шахтер» хотел видеть его в своем составе. Но я рад ,что он согласился на меньшие деньги.

Думаю, он еще поиграет на хорошем уровне и принесет пользу сборной», – сказал Ковалевич в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о приглашении в команду защитника Дмитрия Верховцова.

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