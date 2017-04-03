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Игорь Рачковский: «Захаров не остался на церемонию награждения «Немана»? Мужиком надо оставаться до конца»
03.04.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал решение Михаила Захарова не оставаться на церемонию награждения после финального матча Кубка президента.
«Мужиком надо оставаться до конца. Это качество мужчины – поприветствовать команду победителя, остаться на вручение кубка. Надо уметь достойно и выигрывать, и проигрывать», – сказал Рачковский в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Игорь Рачковский: «Захаров не остался на церемонию награждения «Немана»? Мужиком надо оставаться до конца»
Председатель ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал решение Михаила Захарова не оставаться на церемонию награждения после финального матча Кубка президента.
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