Председатель ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал решение Михаила Захарова не оставаться на церемонию награждения после финального матча Кубка президента.

«Мужиком надо оставаться до конца. Это качество мужчины – поприветствовать команду победителя, остаться на вручение кубка. Надо уметь достойно и выигрывать, и проигрывать», – сказал Рачковский в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».