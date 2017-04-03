﻿ Игорь Рачковский: «Захаров не остался на церемонию награждения «Немана»? Мужиком надо оставаться до конца». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Рачковский: «Захаров не остался на церемонию награждения «Немана»? Мужиком надо оставаться до конца»

03.04.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал решение Михаила Захарова не оставаться на церемонию награждения после финального матча Кубка президента.

«Мужиком надо оставаться до конца. Это качество мужчины – поприветствовать команду победителя, остаться на вручение кубка. Надо уметь достойно и выигрывать, и проигрывать», – сказал Рачковский в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ Игорь Рачковский прокомментировал решение Михаила Захарова не оставаться на церемонию награждения после финального матча Кубка президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Филипенко: «Вернуться в БАТЭ? Никто не зовет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика