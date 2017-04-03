Защитник сборной Беларуси и «Маккаби» Егор Филипенко рассказал о целях своей карьеры.

«Когда уезжал из «Малаги», Гончаренко звал меня в «Уфу». Больше конкретных вариантов не было.

Не думаю, что в «Малаге» у меня не получилось только из-за языкового барьера. Хотя языку там уделяется очень большое внимание. В принципе, я мог остаться в «Малаге», но я сам решил покинуть клуб.

Так комфортно и классно как в БАТЭ, я себя нигде не чувствовал. Вернуться? Никто не зовет.

Хочется играть как можно дольше, хочется играть в топ чемпионате. С другой стороны, я уже там играл. Скоро мне уже 29 лет, поэтому больше смотрю на финансовую составляющую. Когда я переходил в Испанию, у меня были предложения значительно лучшие с финансовой стороны, но тогда я был молодой и деньги не были на первом месте. Когда тебя зовут в чемпионат Испании, то на деньги не обращаешь внимания. Не могу сказать, что сейчас деньги – это самое главное, но понимаешь, что футбол рано или поздно закончится, поэтому хочется что-то заработать, – сказал Филипенко в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».