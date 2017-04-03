﻿ Сергей Румас: «То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Румас: «То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации»

03.04.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о необходимости создания футбольного канала в стране.

«Футбольный канал? Жду от него многого. В разных странах большое количество спортивных каналов, десятки футбольных каналов. То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о необходимости создания футбольного канала в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Филипенко: «Честно говоря, мне не всегда нравится то, что пишет наша пресса. Мне не хочется с ними общаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика