Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о необходимости создания футбольного канала в стране.

«Футбольный канал? Жду от него многого. В разных странах большое количество спортивных каналов, десятки футбольных каналов. То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».