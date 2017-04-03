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Сергей Румас: «То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации»
03.04.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о необходимости создания футбольного канала в стране.
«Футбольный канал? Жду от него многого. В разных странах большое количество спортивных каналов, десятки футбольных каналов. То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Сергей Румас: «То, что в Беларуси до сих пор не было футбольного канала, это большая недоработка федерации»
Глава АБФФ Сергей Румас рассказал о необходимости создания футбольного канала в стране.
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