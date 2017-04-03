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Егор Филипенко: «Честно говоря, мне не всегда нравится то, что пишет наша пресса. Мне не хочется с ними общаться»
03.04.2017 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко рассказал, почему не хочет общаться с белорусской прессой.
«После того, как уехал за границу, решил, что поменьше буду общаться с прессой, больше думать о футболе. Раньше я очень любил пообщаться, но в последнее время решил не давать интервью.
Честно говоря, мне не всегда нравится то, что пишет наша пресса. Мне не хочется с ними общаться. Слишком много негатива, дают неадекватную оценку многим вещам», – сказал Филипенко в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Егор Филипенко: «Честно говоря, мне не всегда нравится то, что пишет наша пресса. Мне не хочется с ними общаться»
Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко рассказал, почему не хочет общаться с белорусской прессой.
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