Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко рассказал, почему не хочет общаться с белорусской прессой.

«После того, как уехал за границу, решил, что поменьше буду общаться с прессой, больше думать о футболе. Раньше я очень любил пообщаться, но в последнее время решил не давать интервью.

Честно говоря, мне не всегда нравится то, что пишет наша пресса. Мне не хочется с ними общаться. Слишком много негатива, дают неадекватную оценку многим вещам», – сказал Филипенко в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».