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Экс-защитник сборной России Колодин может перейти в «Гомель»

03.04.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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35-летний российский защитник Денис Колодин может продолжить карьеру в «Гомеле». Последним клубом игрока был семейский «Алтай», который 3 апреля был переведен во вторую лигу Казахстана (Д3).

В российской премьер-лиге выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу», также защищал цвета саратовского «Сокола». В РФПЛ сыграл 244 матча, забил 20 мячей. В составе сборной России провел 23 матча.

 
Теги: Гомель
 
 
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35-летний российский защитник Денис Колодин может продолжить карьеру в «Гомеле».

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