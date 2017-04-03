35-летний российский защитник Денис Колодин может продолжить карьеру в «Гомеле». Последним клубом игрока был семейский «Алтай», который 3 апреля был переведен во вторую лигу Казахстана (Д3).

В российской премьер-лиге выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу», также защищал цвета саратовского «Сокола». В РФПЛ сыграл 244 матча, забил 20 мячей. В составе сборной России провел 23 матча.