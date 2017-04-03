Главный тренер «Юности» Сергей Пушков в интервью корреспонденту «Прессбола» Артуру Жолю рассказал о своей тренерской философии.

- Дорофеев, который не играл в плей-офф из-за травмы, отметил, что со стороны финал показался легче полуфинала.

– Серия с «Гомелем» действительно далась сложнее. Просто мы здорово подготовились и выглядели интереснее «Юности». Хотя и у «Немана» тоже очень много проблем. Но говорить о них, как Михал Михалыч, считаю неправильным. Это наши проблемы, которые мы же и должны решать. Придерживаюсь такой философии: есть вот эти хоккеисты — других не будет. Задача — вытащить из них лучшее, создать условия, которые позволили бы показать самый высокий уровень. А твердить, каких игроков хотел бы иметь… Таких игроков уже нет! Их надо воспитывать в команде.

- Общественность уже после двух минских матчей поняла, что золото никуда от «Немана» не денется. Когда это поняли вы?

– Наверное, решающим стал все же стал третий поединок, который мог качнуть серию в другую сторону. «Юность» заслуживает уважения. Это самый титулованный клуб страны, успешно выступивший в Лиге чемпионов и часто побеждавший нас в «регулярке». Нельзя было расслабляться уже после второго матча, – сказал Пушков.