Главный тренер Зинедин Зидан может быть уволен, если не сделает команду чемпионом.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность смены главного тренера, несмотря на успешные первые 15 месяцев во главе команды. Если мадридцы упустят победу в Ла Лиге, француз, скорее всего, будет уволен.

Заменить Зидана может его опытный соотечественник . Перес многие годы восхищался Венгером и готов рискнуть, несмотря на спад в карьере 67-летнего тренера.