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AS: Перес может пригласить Венгера вместо Зидана
04.04.2017 02:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность смены главного тренера, несмотря на успешные первые 15 месяцев
Заменить Зидана может его опытный соотечественник
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Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан может быть уволен, если не сделает команду чемпионом.
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