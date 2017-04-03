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AS: Перес может пригласить Венгера вместо Зидана

04.04.2017 02:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан может быть уволен, если не сделает команду чемпионом.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность смены главного тренера, несмотря на успешные первые 15 месяцев Зинедина Зидана во главе команды. Если мадридцы упустят победу в Ла Лиге, француз, скорее всего, будет уволен.

Заменить Зидана может его опытный соотечественник Арсен Венгер. Перес многие годы восхищался Венгером и готов рискнуть, несмотря на спад в карьере 67-летнего тренера.

 
 
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Главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан может быть уволен, если не сделает команду чемпионом.

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