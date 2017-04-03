Будущее полузащитника Алексиса Санчеса в «Арсенале» находится под вопросом.

По информации The Telegraph, у чилийца есть предложения от «Челси», «ПСЖ», «Ювентуса» и китайских клубов, но сам он хочет перейти именно в «Челси». Финансовые требования игрока не станут проблемой для «синих», но «Арсенал» не имеет желания отпускать Санчеса в стан прямого конкурента.

Санчес обозначил для себя приоритетным вариантом именно «Челси», но не исключаются варианты и с другим клубом.