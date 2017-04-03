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The Telegraph: Алексис Санчес хочет перейти в «Челси»
04.04.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Будущее полузащитника Алексиса Санчеса в «Арсенале» находится под вопросом.
По информации The Telegraph, у чилийца есть предложения от «Челси», «ПСЖ», «Ювентуса» и китайских клубов, но сам он хочет перейти именно в «Челси». Финансовые требования игрока не станут проблемой для «синих», но «Арсенал» не имеет желания отпускать Санчеса в стан прямого конкурента.
Санчес обозначил для себя приоритетным вариантом именно «Челси», но не исключаются варианты и с другим клубом.
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Будущее полузащитника Алексиса Санчеса в «Арсенале» находится под вопросом.
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