Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко вспомнил вызовы в молодежную и национальную сборные.

− Одно время ты варился в молодежной сборной Георгия Кондратьева, которая позднее взяла медали молодежного Евро и сыграла на Олимпийских играх. Действительно такая особенная команда?

− Состав подобрался очень серьезный. И даже сейчас все в солидных клубах. Сейчас в молодежной сборной далеко не все играют в основе команд высшей лиги. А тогда играли все. Я, например, вызывался как третий вратарь, и то уже играл в высшей лиге. Хороший год рождения получился – 1988-1989-ый. Георгий Петрович всех сплотил, и случилось чудо на чемпионате Европы. Перед этим были стыковые матчи. Мы на выезде проиграли итальянцам 0:2. Они приехали к нам, уже заказали ресторан, чтобы отпраздновать. Но вышло все наоборот – мы победили. Не сказал бы, что дело в какой-то особенной химии командной, как это говорят, − просто подобрался очень урожайный год.

До сих пор вспоминаю матч с испанцами на Евро-2011. Сейчас из этой команды все играют в мировых клубах, например, Давид де Хеа, Хуан Мата, а нам тогда в игре с ними не хватило пары минут, чтобы выйти в финал. Но противостояли им на равных.

− В национальную сборную тебя тоже вызвали.

– Дважды, но это даже неофициальные игры были. Первый раз позвали сразу из молодежки, звал Берндт Штанге. Нужен был третий вратарь, если вдруг кто-то из двух основных получит травму. Даже не вызывали меня, а попросили подъехать после игры за молодежную. Ну я и приехал, посмотрел на футбол.

− Из первого ряда.

− Да : ) А во второй раз были на сборах с «Белшиной» в Турции, и снова нужен был третий вратарь. Меня вызвали на игру с венграми. Хотя, как вызвали, позвали просто подъехать. Два дня поварился в той команде, посидел на замене, взял майку на память.

− Атмосферу успел ощутить?

– Мало кого знал, но всех видел по чемпионату Беларуси. Сашу Глеба впервые увидел. Запомнилось, что из всех футболистов он единственный поздоровался со мной. Потом я уезжал после игры, никто не заметил, а Глеб подошел: «Ну что уезжаешь уже?». Говорю, мол, да. «Ну давай, удачи, до встречи», − ответил он. Чем выше уровень футболиста, тем лучше его человеческие качества. Все взаимосвязано. Не может быть такого, чтобы человек – г..но, а футболист великолепный, – сказал Гущенко.