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«Городея» не может победить в 11 матчах чемпионата подряд
04.04.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче первого тура чемпионата Беларуси «Городея» проиграла «Шахтеру» (0:1).
«Городея» не может победить в 11 матчах чемпионата подряд, что является новым клубным антирекордом.
Последний раз «Городея» побеждала 27 августа прошлого года. Тогда команда Яромко оказалась сильнее «Гранита» (2:0).
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В матче первого тура чемпионата Беларуси «Городея» проиграла «Шахтеру» (0:1).
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