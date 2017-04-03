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Владимир Корытько: «Не сработался с йогом в «Динамо»? То, что он делает, это бизнес, который я рекламировать не собираюсь»
04.04.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько рассказал о причинах ухода из клуба.
– Я слышал, что ушли из-за того, что не сработались с йогом, который участвует в тренировочном процессе.
– Послушай, давай об этом говорить не будем. Я – футболист. И должен заниматься футболом. Все остальное мне совсем не интересно.
– Вы были одним из тех, кто вместо йоги ходил заниматься в тренажерный зал?
– Пускай лучше этот йог все сам расскажет. Я не хочу все выносить в массы, рекламируя человека. В какой-то степени то, что он делает, это бизнес, который я рекламировать не собираюсь.
– Окей, как вы относитесь к тому, что такие вещи, как йога и нумерология, появляются в футболе?
– К футболу можно привязать много чего. Можно плавать, играть в волейбол, хоккей или баскетбол, но на первом месте все равно должен быть футбол. С психологом тоже иногда просто необходимо поговорить, чтобы выйти из какого-то сложного состояния. Но все должно сопутствовать футболу и помогать добиваться результата. Когда это так, отлично. Но схемы – играем в волейбол и благодаря этому будем в 10 раз лучше играть в футбол – я за карьеру не встречал, – сказал Корытько.
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Владимир Корытько: «Не сработался с йогом в «Динамо»? То, что он делает, это бизнес, который я рекламировать не собираюсь»
Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько рассказал о причинах ухода из клуба.
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