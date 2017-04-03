Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько рассказал о причинах ухода из клуба.

– Я слышал, что ушли из-за того, что не сработались с йогом, который участвует в тренировочном процессе.

– Послушай, давай об этом говорить не будем. Я – футболист. И должен заниматься футболом. Все остальное мне совсем не интересно.

– Вы были одним из тех, кто вместо йоги ходил заниматься в тренажерный зал?

– Пускай лучше этот йог все сам расскажет. Я не хочу все выносить в массы, рекламируя человека. В какой-то степени то, что он делает, это бизнес, который я рекламировать не собираюсь.

– Окей, как вы относитесь к тому, что такие вещи, как йога и нумерология, появляются в футболе?

– К футболу можно привязать много чего. Можно плавать, играть в волейбол, хоккей или баскетбол, но на первом месте все равно должен быть футбол. С психологом тоже иногда просто необходимо поговорить, чтобы выйти из какого-то сложного состояния. Но все должно сопутствовать футболу и помогать добиваться результата. Когда это так, отлично. Но схемы – играем в волейбол и благодаря этому будем в 10 раз лучше играть в футбол – я за карьеру не встречал, – сказал Корытько.