Ассоциация игроков НХЛ выступила с официальным заявлением относительно решения лиги не отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2018.

«Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ о прекращении нашего участия в Олимпиаде. Какое-либо неудобство, которое Игры могут причинить календарю следующего сезона, ничтожно по сравнению с возможностью прорекламировать нашу игру и наших лучших хоккеистов на столь представительном международном турнире.

Игры-2018 и 2022 в Азии предоставляют уникальный шанс. НХЛ может полагать, что своим отказом наказывает МОК и игроков за то, что те не пошли на уступки владельцам клубов. Но на самом деле это препятствует популяризации нашей игры среди болельщиков во всем мире.

Более того, это происходит на фоне устранения финансовых разногласий с МОК и ИИХФ по поводу страховок и расходов на транспорт. Попытки лиги обвинять других в принятом решении так же печальны, как и само решение. Игроки НХЛ – патриоты, и этот отказ они воспримут тяжело. Их мнения заслуживают самого огромного уважения. Но решение принимала НХЛ, и только она. К большому сожалению для хоккея, для игроков и миллионов верных хоккейных болельщиков», – говорится в заявлении.