|
Сергей Сафарьян: «Молодежная сборная Беларуси против Сан-Марино сыграет на «Тракторе», в перспективе команда может сыграть в Могилеве»
04.04.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о решении провести матч молодежной сборной в Могилеве.
«Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы провести матч молодежной сборной в Могилеве. Ведь из национального аэропорта «Минск» в современных условиях можно добраться до Могилева за два часа. Решение останется за тренерским штабом нашей команды, захотят ли они принимать кого-либо в Могилеве.
Первый матч с Сан-Марино 7 июня тренерский штаб решил играть на «Тракторе». Федерация не диктует решения тренерскому штабу, даже если стоит цель популяризации футбола. Ведь тренеры должны обеспечить результат», – сказал Сафарьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Сафарьян: «Молодежная сборная Беларуси против Сан-Марино сыграет на «Тракторе», в перспективе команда может сыграть в Могилеве»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о решении провести матч молодежной сборной в Могилеве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии