Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о решении провести матч молодежной сборной в Могилеве.

«Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы провести матч молодежной сборной в Могилеве. Ведь из национального аэропорта «Минск» в современных условиях можно добраться до Могилева за два часа. Решение останется за тренерским штабом нашей команды, захотят ли они принимать кого-либо в Могилеве.

Первый матч с Сан-Марино 7 июня тренерский штаб решил играть на «Тракторе». Федерация не диктует решения тренерскому штабу, даже если стоит цель популяризации футбола. Ведь тренеры должны обеспечить результат», – сказал Сафарьян.