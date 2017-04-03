﻿ Сергей Сафарьян: «Молодежная сборная Беларуси против Сан-Марино сыграет на «Тракторе», в перспективе команда может сыграть в Могилеве». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Молодежная сборная Беларуси против Сан-Марино сыграет на «Тракторе», в перспективе команда может сыграть в Могилеве»

04.04.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о решении провести матч молодежной сборной в Могилеве.

«Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы провести матч молодежной сборной в Могилеве. Ведь из национального аэропорта «Минск» в современных условиях можно добраться до Могилева за два часа. Решение останется за тренерским штабом нашей команды, захотят ли они принимать кого-либо в Могилеве.

Первый матч с Сан-Марино 7 июня тренерский штаб решил играть на «Тракторе». Федерация не диктует решения тренерскому штабу, даже если стоит цель популяризации футбола. Ведь тренеры должны обеспечить результат», – сказал Сафарьян.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о решении провести матч молодежной сборной в Могилеве.

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