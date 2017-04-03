«Барселона» близка к заключению нового соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

Сообщается, что каталонцы подпишут с 29-летним аргентинцем новый 5-летний контракт в мае.

Ранее стало известно, что «Барселона» предлагает Месси за продление контракта бонус свыше 40 миллионов евро и готова платить ему 35 миллионов в год.