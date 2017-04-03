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Месси продлит контракт с «Барселоной» в мае
04.04.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» близка к заключению нового соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.
Сообщается, что каталонцы подпишут с 29-летним аргентинцем новый 5-летний контракт в мае.
Ранее стало известно, что «Барселона» предлагает Месси за продление контракта бонус свыше 40 миллионов евро и готова платить ему 35 миллионов в год.
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«Барселона» близка к заключению нового соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.
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