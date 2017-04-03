Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о работе федерации.

– У нас с футболом никогда не было так плохо, как сейчас – это горькая реальность. Вам виден свет в конце тоннеля?

– Во-первых, я не согласен, что никогда не было так плохо, как сейчас. Если говорить о национальной сборной, то соглашусь. А если о тех же клубах, то никогда не было так хорошо, как два года назад. У нас продолжает расти клубный рейтинг. Продолжает расти рейтинг женской национальной сборной. У нас есть подвижки в юношеском футболе. Много сделано по инфраструктуре. Я вижу, что мы делаем. Надо просто время для того, чтобы те зерна, которые вброшены в землю, выросли.

Подготовить молодых футболистов – это не то же самое, что шампиньоны вырастить. Время отличается. Потом будут сравнивать: что и как делалось и что из этого получилось. Пока же оценки некоторыми популистами ставятся таким образом, чтобы возвыситься на чужих проблемах. И то, что касается света в конце тоннеля, я его не просто вижу. Все, кто работает в АБФФ, делают то, чтобы этот свет быстрее приблизить, – рассказал Сафарьян.

Отметим, что с момента прихода Румаса и Сафарьяна на руководящие должности АБФФ рейтинг женской сборной упал с 37-го в 2011 году до 49-го в 2017-м. Незначительное повышение было лишь однажды: рейтинг вырос с абсолютного антирекордного 51 места в 2015 до 49-го в 2016-м. До 2011 года худшим местом в истории было 43-е в 2003 году, лучшим – 37-е в 2011 году.





В клубном рейтинге Беларусь в 2011 году находилась на 23-м месте, прошлый еврокубковый сезон закончила на 19-й позиции.