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Гончаренко стал рекордсменом ЦСКА по количеству сухих минут подряд с первого матча
04.04.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров клуба по количеству сухих минут подряд начиная с первого матча. С того момента, как белорусский специалист возглавил «армейцев», они не пропускали 341 минуту.
Серия Гончаренко была прервана на 71-й минуте матча 21-го тура РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Несмотря на пропущенный гол, ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.
Предыдущим рекордсменом ЦСКА по сухому старту был Валерий Газзаев, при котором в 2002 году команда не пропускала 319 минут кряду.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров клуба по количеству сухих минут подряд начиная с первого матча.
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