Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров клуба по количеству сухих минут подряд начиная с первого матча. С того момента, как белорусский специалист возглавил «армейцев», они не пропускали 341 минуту.

Серия Гончаренко была прервана на 71-й минуте матча 21-го тура РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Несмотря на пропущенный гол, ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.

Предыдущим рекордсменом ЦСКА по сухому старту был Валерий Газзаев, при котором в 2002 году команда не пропускала 319 минут кряду.