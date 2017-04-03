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Председатель Гродненского областного комитета: «Хоккей – довольно затратный вид спорта, но он любим у нас в стране, популярен, поэтому поддерживаем»
04.04.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Гродненского областного комитета Владимир Кравцов рассказал о поддержке хоккея в регионе.
«Без нашей поддержки так не играли бы. Конечно, поддержка есть. Хоккей – это довольно затратный вид спорта, но он любим у нас в стране, популярен, поэтому поддерживаем», – сказал Кравцов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Председатель Гродненского областного комитета: «Хоккей – довольно затратный вид спорта, но он любим у нас в стране, популярен, поэтому поддерживаем»
Председатель Гродненского областного комитета Владимир Кравцов рассказал о поддержке хоккея в регионе.
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