Председатель Гродненского областного комитета Владимир Кравцов рассказал о поддержке хоккея в регионе.

«Без нашей поддержки так не играли бы. Конечно, поддержка есть. Хоккей – это довольно затратный вид спорта, но он любим у нас в стране, популярен, поэтому поддерживаем», – сказал Кравцов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».