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Константин Руденок: «Стоило назначать пенальти в ворота БАТЭ в конце матча? У Гомзы была выигрышная позиция»

04.04.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Гомеля» Константин Руденок в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило прокомментировал результат матча 1-го тура против БАТЭ (1:1).

— С ничьей вас можно поздравлять как с победой?

— Исходя из того как прошли последние двадцать минут, наверное, лучше поздравлять БАТЭ, а не «Гомель». Да, если бы в первом тайме нам забили второй мяч, все закончилось бы. А возможности у гостей для этого были. Но из раздевалки мы вышли другой командой, и это заметно изменило ход матча.

Чего греха таить: во втором тайме мы играли лучше, чем соперник. В конце и победить могли. Но из ничьей с БАТЭ не надо делать культа. Если что-то получается, назавтра нужно прикладывать в работе еще больше усилий, чтобы не застрять на одном уровне. А уровень «Гомеля» пока еще не высок.

— Стоило назначать пенальти в ворота БАТЭ в конце матча?

— Часто смотрю футбол по телевизору. Встречаются эпизоды, когда соперник пытается вынести мяч и попадает бьющему по стопе. Показалось, и у нас случилось то же самое. У Гомзы была выигрышная позиция. С нее не попасть по мячу надо очень постараться. А смысл, допустим, симулировать, если перед тобой только вратарь в «рамке»? Дима сказал, что его сбили, – рассказал Руденок.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вратарь «Гомеля» Константин Руденок в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило прокомментировал результат матча 1-го тура против БАТЭ (1:1).

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