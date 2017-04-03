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Бюджет «Барановичей» составит около 200 тысяч долларов

04.04.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Барановичей» Михаил Шолохов рассказал об изменениях, которые произошли в клубе.

«У нас в планах вернуть всех молодых воспитанников нашей школы, которые разбросаны по всей стране. Вы знаете, сколько воспитанников барановичской школы играют в высшей лиги. Почему-то сами «Барановичи» никогда там не играли.

У нас, в отличие от многих клубов, прямое бюджетное финансирование. Нам выделено около 400 тысяч рублей. Гарантированно питание, взнос за участие в соревнованиях, форма, транспорт. Зарплата небольшая, но стабильная.

В прошлом году мы были практически на последнем месте, но болельщики шли на игры. Спасибо им за это. Мы продавали билеты. В среднем выручка от проданных билетов за игру составляла 5-7 млн. (до деноминации). При этом не все клубы высшей лиги продают билеты. Этим барановичский футбол и отличается», – сказал Шолохов в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Председатель «Барановичей» Михаил Шолохов рассказал об изменениях, которые произошли в клубе.

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