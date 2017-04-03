Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько поделился мнением о проблемах сборной Беларуси.

– За счет чего при Штанге поднимались в рейтинге?

– Послушай, это все ошибочно. Если бы мы после него продолжили выступать стабильно, тогда можно говорить о росте. Да и уровень футболистов был еще другой. Может, совпал пик карьеры многих ребят.

Штанге – это история с прохождением многих футболистов через сборную без какой-то стабилизированной игры или модели. Машина по поиску. Может, немец что-то нефутбольное искал, не знаю. Но это не развитие. Это пыль в глаза и падение.

На одной из последних пресс-конференции при Штанге я говорил, что мы, может, и не выйдем на топ-турнир, но желаю, чтобы наши дети это сделали. Но меня никто не понял. Пока мы не изменим низ, не получим верх.

Кто-то может сказать: садись и меняй. Но сегодня ни я, ни кто-то еще в одиночку ничего не изменит. Нужна группа людей, которая соберется и разработает систему подготовки детей. Но людям это не надо. Им интересны какие-то белые крылья или что-то еще. Это все хорошо и должно быть, но только когда другое выстроено. Тогда и отдача будет еще больше: будут люди на стадионы, будут радоваться белым крыльям, надевать белые майки и так далее. Но сработает это, только когда есть база. И не будет такого, что после одной тренировки все затухает. Это пыль. Надо брать камни и строить пирамиду.

Систему должен выстраивать человек с серьезными возможностями, который загорится идеей и скажет: «Хочу поднять футбол на новый уровень». Пригласит профессионалов, организует работу, которая принесет плоды. Но для этого нужно терпеть и ждать. Если ничего не сделаем, все дальше и дальше будем опускаться вниз. Фантастики в мире не бывает. Бывает реальная, стабильная, системная работа, – сказал Корытько.