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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» и другие матчи

04.04.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 31-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом», а в центральном матче тура сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

31-й тур

Бернли – Сток Сити
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Сандерленд
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Вест Бромвич
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Халл – Мидлсбро
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Вест Хэм
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Тоттенхэм
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Борнмут
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 31-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» встретится...

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