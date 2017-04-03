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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» и другие матчи
04.04.2017 11:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 31-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом», а в центральном матче тура сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
31-й тур
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В 31-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» в гостях сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» встретится...
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