Председатель АБФФ Сергей Румас поделился мнением о долге «Крумкачоў» перед БАТЭ.

- Один клуб дает заем другому. Насколько это нормально?

– Юридически здесь какого-то противоречия или конфликта интересов нет. Одна компания может предоставить заем другой. У федерации нет никаких доказательств того, что помимо этого займа были какие-то другие договоренности.

Вместе с тем, я стою на принципах «взял – верни». Взяв такую сумму, Шунто должен был понимать, откуда он вернет Борисову эти деньги.

Потеря одной команды внесет сумятицу в стройный календарь, поэтому мы коллегиально обсудили этот вопрос и попросили Капского пойти на встречу «Крумкачам», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Денис Шунто: «Крумкачы» вернули БАТЭ чуть более 20,5 тыс. долларов, сумма задолженности – 129,5 тыс. Погасить ее прямо сейчас не представляется возможным»