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Сергей Румас: «Взяв такую сумму у БАТЭ, Шунто должен был понимать, откуда он вернет эти деньги»
04.04.2017 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас поделился мнением о долге «Крумкачоў» перед БАТЭ.
- Один клуб дает заем другому. Насколько это нормально?
– Юридически здесь какого-то противоречия или конфликта интересов нет. Одна компания может предоставить заем другой. У федерации нет никаких доказательств того, что помимо этого займа были какие-то другие договоренности.
Вместе с тем, я стою на принципах «взял – верни». Взяв такую сумму, Шунто должен был понимать, откуда он вернет Борисову эти деньги.
Потеря одной команды внесет сумятицу в стройный календарь, поэтому мы коллегиально обсудили этот вопрос и попросили Капского пойти на встречу «Крумкачам», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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Председатель АБФФ Сергей Румас поделился мнением о долге «Крумкачоў» перед БАТЭ.
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