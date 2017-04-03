Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что федерация пытается сблизить позиции болельщиков и МВД.

- Ведется ли какая-либо работа по упрощению прохода болельщиков на стадион?

– Мы каждый год встречаемся с руководителями МВД, в том числе региональными. Мы каждый год пытаемся сблизить позиции болельщиков и МВД. Есть очевидное сближение, больше стало понимания. Но есть и понимание того, что у милиции есть свои задачи на массовых мероприятиях. И если нормы безопасности при их проведении ужесточаются, то надо понимать, что к досмотру перед футбольными матчами будут относиться более тщательно, – сказал Сафарьян.