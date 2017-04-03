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Сергей Сафарьян: «Мы каждый год пытаемся сблизить позиции болельщиков и МВД. Есть очевидное сближение»

04.04.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что федерация пытается сблизить позиции болельщиков и МВД.

- Ведется ли какая-либо работа по упрощению прохода болельщиков на стадион?

– Мы каждый год встречаемся с руководителями МВД, в том числе региональными. Мы каждый год пытаемся сблизить позиции болельщиков и МВД. Есть очевидное сближение, больше стало понимания. Но есть и понимание того, что у милиции есть свои задачи на массовых мероприятиях. И если нормы безопасности при их проведении ужесточаются, то надо понимать, что к досмотру перед футбольными матчами будут относиться более тщательно, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что федерация пытается сблизить позиции болельщиков и МВД.

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