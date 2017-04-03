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Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч. «Рома» против «Лацио»

04.04.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных полуфиналах Кубка Италии «Рома» примет «Лацио», а «Наполи» – «Ювентус».

Кубок Италии

1/2 финала

Ответные матчи

Рома – Лацио
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

Наполи – Ювентус
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:3

 

 
 
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В ответных полуфиналах Кубка Италии «Рома» примет «Лацио», а «Наполи» – «Ювентус».

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