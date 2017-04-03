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Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч. «Рома» против «Лацио»
04.04.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных полуфиналах Кубка Италии «Рома» примет «Лацио», а «Наполи» – «Ювентус».
Кубок Италии
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:2
Первый матч: 1:3
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В ответных полуфиналах Кубка Италии «Рома» примет «Лацио», а «Наполи» – «Ювентус».
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