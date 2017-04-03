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WADA: российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2015 году, Беларусь – на 31-м месте

04.04.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил.

Доклад посвящен нарушениям, зафиксированным в 2015 году. В документе говорится о 1929 допинговых случаях, в которых были задействованы представители 122 стран и 85 видов спорта.

Первое место по числу нарушений антидопинговых правил заняли российские спортсмены (176 человек), на втором месте Италия (129), на третьем – Индия (117), на четвертом – Франция (84), представители США были заподозрены в нарушении правил в 50 случаях, это девятое место. Беларусь с 18-ю случаями разместилась на 31-й позиции.

Больше всего нарушений зафиксировано среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом (270), а также легкой и тяжелой атлетикой (242 и 239).

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил.

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