|
WADA: российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2015 году, Беларусь – на 31-м месте
04.04.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил.
Доклад посвящен нарушениям, зафиксированным в 2015 году. В документе говорится о 1929 допинговых случаях, в которых были задействованы представители 122 стран и 85 видов спорта.
Первое место по числу нарушений антидопинговых правил заняли российские спортсмены (176 человек), на втором месте Италия (129), на третьем – Индия (117), на четвертом – Франция (84), представители США были заподозрены в нарушении правил в 50 случаях, это девятое место. Беларусь с 18-ю случаями разместилась на 31-й позиции.
Больше всего нарушений зафиксировано среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом (270), а также легкой и тяжелой атлетикой (242 и 239).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
WADA: российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2015 году, Беларусь – на 31-м месте
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии