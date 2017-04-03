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Владимир Корытько: «Тот же Сафарьян трудится, старается и хочет. Но раз не выходит, то, может, стоит направление изменить?»

04.04.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько поделился мнением о работе АБФФ.

– Я не говорю о личностях и никого не обвиняю. Они, может, и хотят развивать футбол, но не знают, как это сделать. Ищут, но не знают. Это не проблема, это беда. Тот же Сафарьян трудится, старается и хочет. Но раз не выходит, то, может, стоит направление изменить? Вдруг в этом загвоздка, а не в человеке. А сам по себе Сергей Вагаршакович может быть классным и замечательным мужчиной, – сказал Корытько.

«За 16 лет, что я не играл в Беларуси, мы очень упали по уровню мастерства». Прощальное интервью Корытько-футболиста

 
 
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Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько поделился мнением о работе АБФФ.

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