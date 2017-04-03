Экс-полузащитник минского «Динамо» Владимир Корытько поделился мнением о работе АБФФ.

– Я не говорю о личностях и никого не обвиняю. Они, может, и хотят развивать футбол, но не знают, как это сделать. Ищут, но не знают. Это не проблема, это беда. Тот же Сафарьян трудится, старается и хочет. Но раз не выходит, то, может, стоит направление изменить? Вдруг в этом загвоздка, а не в человеке. А сам по себе Сергей Вагаршакович может быть классным и замечательным мужчиной, – сказал Корытько.