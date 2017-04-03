Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал об оценке работы федерации.

- По каким критериям оценивается эффективность деятельности руководства АБФФ?

– Смотря кем.

- Вышестоящими инстанциями, наверное.

– Вышестоящие? Это у нас Конференция, в которую входят все члены АБФФ. Отчасти Министерство спорта и НОК, но кто и как там оценивает нашу деятельность, я затрудняюсь ответить.

Как оценивает наш высший орган, который уполномочен принимать решения и представлять нас в международных организациях, членами которых мы являемся? Ежегодно проходят Конференции, на них принимаются решения по задачам на будущий год. За каждый год мы отчитываемся на данном мероприятии. На этом основании выносится оценка нашей работе.

Это касается не только первых лиц АБФФ, но и в принципе работы всех органов. Этот отчет проходит ежегодно, и я приглашал туда любого желающего. Ходасевича приглашал на эту конференцию прийти, выступить и предложить освободить меня от должности. Теперь надо год ждать.

Что касается должности генерального секретаря, можно прийти на ближайшее заседание исполкома и внести это предложение. Повторял это неоднократно.

Перед нами ставятся задачи, а потом их выполнение оценивается, – сказал Сафарьян.

Отметим, что на второй срок команда Сергея Румаса была переизбрана в 2015 году. Следующая отчетно-выборная конференция пройдет в 2019 году.