Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что федерация прикладывает все силы, чтобы во вторую лигу заявилось 20 команд.

«Региональный принцип во второй лиге будет зависеть от того, сможем ли мы набрать 20 команд для участия. Если соберем, то разделим их на зоны. Это хорошая схема, которая оправдала себя в части экономии денежных средств. Мы прикладываем все силы, чтобы 20 команд во второй лиге было», – сказал Румас в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».