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Георгий Кондратьев: «В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в 14 человек будут играть»
04.04.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев отметил спорный эпизод в матче против брестского «Динамо» (2:2).
«В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в большинстве будут весь чемпионат играть. В 14 человек будут играть.
В том моменте, когда Диму сбили, отлично разыграли, тоже пяткой сыграли», – сказал Кондратьев.
Отметка на видео: 2:45.
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Георгий Кондратьев: «В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в 14 человек будут играть»
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев отметил спорный эпизод в матче против брестского «Динамо» (2:2).
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