Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев отметил спорный эпизод в матче против брестского «Динамо» (2:2).

«В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в большинстве будут весь чемпионат играть. В 14 человек будут играть.

В том моменте, когда Диму сбили, отлично разыграли, тоже пяткой сыграли», – сказал Кондратьев.

Отметка на видео: 2:45.

Георгий Кондратьев: «Жалко, что упустили победу над Брестом»