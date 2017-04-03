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Георгий Кондратьев: «В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в 14 человек будут играть»

04.04.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев отметил спорный эпизод в матче против брестского «Динамо» (2:2).

«В чемпионате Беларуси появилась очень интересная команда! Видимо, в большинстве будут весь чемпионат играть. В 14 человек будут играть.

В том моменте, когда Диму сбили, отлично разыграли, тоже пяткой сыграли», – сказал Кондратьев.

Отметка на видео: 2:45.

Георгий Кондратьев: «Жалко, что упустили победу над Брестом»

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев отметил спорный эпизод в матче против брестского «Динамо» (2:2).

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