﻿ Игорь Криушенко: «Встреча с Румасом? У меня действующий контракт, поэтому вопрос кредита доверия не затрагивали». 21.by
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Игорь Криушенко: «Встреча с Румасом? У меня действующий контракт, поэтому вопрос кредита доверия не затрагивали»

04.04.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о встрече с руководством федерации.

- Вчера состоялась ваша встреча с руководством федерации. О чем шел разговор?

– Состоялась рабочая встреча, объяснил, как вижу ситуацию. Обсудили, в каком направлении будем двигаться.

- Шла ли речь о каком-либо кредите доверия со стороны федерации?

– У меня действующий контракт, поэтому этот вопрос не затрагивали. В целом, обсудили рабочие моменты, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о встрече с руководством федерации.

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