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Игорь Криушенко: «Встреча с Румасом? У меня действующий контракт, поэтому вопрос кредита доверия не затрагивали»
04.04.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о встрече с руководством федерации.
- Вчера состоялась ваша встреча с руководством федерации. О чем шел разговор?
– Состоялась рабочая встреча, объяснил, как вижу ситуацию. Обсудили, в каком направлении будем двигаться.
- Шла ли речь о каком-либо кредите доверия со стороны федерации?
– У меня действующий контракт, поэтому этот вопрос не затрагивали. В целом, обсудили рабочие моменты, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Встреча с Румасом? У меня действующий контракт, поэтому вопрос кредита доверия не затрагивали»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о встрече с руководством федерации.
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