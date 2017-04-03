Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о встрече с руководством федерации.

- Вчера состоялась ваша встреча с руководством федерации. О чем шел разговор?

– Состоялась рабочая встреча, объяснил, как вижу ситуацию. Обсудили, в каком направлении будем двигаться.

- Шла ли речь о каком-либо кредите доверия со стороны федерации?

– У меня действующий контракт, поэтому этот вопрос не затрагивали. В целом, обсудили рабочие моменты, – сказал Криушенко.