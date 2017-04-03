﻿ Игорь Ковалевич: «Кантария остался на зарплату 400 долларов, а наши молодые люди имеют какие-то завышенные требования, а в футбол играют хуже». 21.by
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Игорь Ковалевич: «Кантария остался на зарплату 400 долларов, а наши молодые люди имеют какие-то завышенные требования, а в футбол играют хуже»

04.04.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением об игре грузинского защитника Гиорги Кантарии.

«Кантария? У нас не было выбора. Верховцов и Горбач травмировались, пришлось поставить его. Он молодец. Вообще приехал просто показаться, а получилось, что остался на зарплату 400 долларов. Подписал контракт на два года. С ними проще договариваться. Это наши молодые люди имеют какие-то завышенные требования, а в футбол они играют хуже, чем он. Человек приехал играть в футбол, а нашим надо что-то дать… Кантария проводит четвертый матч за «Неман», ему 19 лет, он играет без ошибок», – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением об игре грузинского защитника Гиорги Кантарии.

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