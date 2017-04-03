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Данилов возобновил карьеру в латвийском «Бабите»
04.04.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Данилов вышел на замену в составе латвийского «Бабите» в матче 3-го тура чемпионата Латвии против «Лиепая».
36-летний экс-футболист «Гомеля», минского «Динамо» и харьковского» Металлиста»
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Белорусский полузащитник Александр Данилов вышел на замену в составе латвийского «Бабите» в матче 3-го тура чемпионата Латвии против «Лиепая».
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