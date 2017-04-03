Белорусский полузащитник Александр Данилов вышел на замену в составе латвийского «Бабите» в матче 3-го тура чемпионата Латвии против «Лиепая».

36-летний экс-футболист «Гомеля», минского «Динамо» и харьковского» Металлиста» возобновил карьеру . Отметим, что последним клубом Данилова был «Гомель», за который футболист выступал в 2015 году.