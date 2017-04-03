Немецкий клуб «Айсбэрен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси Чарльзом Лингле, который покинет команду по окончании сезона.

Напомним, что 34-летний форвард пополнил «Айсбэрен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару».

За «Айсбэрен» Лингле провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков.