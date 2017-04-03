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Лингле покинет «Айсберен»

04.04.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкий клуб «Айсбэрен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси Чарльзом Лингле, который покинет команду по окончании сезона.

Напомним, что 34-летний форвард пополнил «Айсбэрен» в январе, причем клуб из Берлина стал для него третьей командой в году. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую «Таппару».

За «Айсбэрен» Лингле провел 21 матч и набрал 12 (5+7) очков.

 
 
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Немецкий клуб «Айсберен» не планирует продлевать контракт с нападающим сборной Беларуси Чарльзом Лингле, который покинет команду по окончании сезона.

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