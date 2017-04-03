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Сергей Сафарьян: «Я не считаю, что разбираюсь в футболе хуже других, но тем более не считаю, что разбираюсь лучше всех»

04.04.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о принципах работы федерации.

- На прошлом брифинге вы сказали о том, что являетесь сторонником объединения чемпионатов областей и второй лиги. Но ломать через колено не хотите из-за позиции областных федераций. Почему их интересы ставятся выше общего дела?

– Я считаю, что футбол – это не частное предприятие одного или двух лиц и не общество с ограниченной ответственностью. Футбол – многообразная структура, в которой каждый может и должен найти себе место. Ведь неслучайно, когда мы рассматривали «Видение-2020», мы вывели главную идею работы АБФФ: федерация должна создавать возможности, чтобы каждый мог себя реализовать. А областные федерации – самые многочисленные объединения. И если централизованно руководитель АБФФ придет и скажет: «Я так решил!», то это будет прямое нарушение принципов, на которых базируется футбол. Есть такое неправильное восприятие устройства федерации, мол, то, что сказал руководитель, беспрекословно выполняется. Выборные и коллегиальные органы существуют для того, чтобы обсуждать. Наверное, я не сумел убедить представителей областных федераций в своей точке зрения.

Не считаю правильным идти против коллегиального мнения. Я не считаю, что разбираюсь в футболе хуже других, но тем более не считаю, что разбираюсь лучше всех, чтобы принимать единоличные решения. Думаю, у областных федераций есть основания придерживаться своей позиции, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о принципах работы федерации.

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