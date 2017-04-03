﻿ Александр Шамко: «Экспорт туристических услуг за 2016 год составил $160 млн. Толчок к этому развитию дал ЧМ-2014 в Минске». 21.by
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Александр Шамко: «Экспорт туристических услуг за 2016 год составил $160 млн. Толчок к этому развитию дал ЧМ-2014 в Минске»

04.04.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко прокомментировал итоги введения 5-дневного безвизового режима для иностранцев.

– Подведите итоги введения пятидневного безвизового режима для иностранцев. Планируется ли увеличение количества дней допустимого пребывания в Беларуси?

– Экспорт туристических услуг за прошлый год составил 160 миллионов долларов, это отличная динамика по сравнению с предыдущими годами. Толчок к этому развитию дал нам чемпионат мира по хоккею 2014 года, когда мы впервые опробовали безвизовый режим и получили отличный результат.

На сегодняшний день около восьми тысяч туристов успешно воспользовались этим правом, не нарушив при этом ни одного вопроса безопасности. У нас уже есть задумки, как дальше усовершенствовать безвизовую политику, работа идет, и я уверен, что в текущем году мы увидим ее результат. Это поспособствует всплеску деловой и спортивной активности. Насколько будет увеличен срок пребывания в Беларуси, пока сказать не могу. Вопрос находится в стадии рассмотрения. В этом году в нашей стране пройдет более 80 международных спортивных мероприятий: Кубок федераций и Кубок Дэвиса по большому теннису, чемпионат мира по тайскому боксу, континентальные первенства по самбо, таэквондо и шахматам, этапы Кубка мира по художественной гимнастике, молодёжный чемпионат Европы по фехтованию, – сказал Шамко.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко прокомментировал итоги введения 5-дневного безвизового режима для иностранцев.

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