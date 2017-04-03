МИНСК, 4 апр — Sputnik. Большинство белорусов назвали крепкое здоровье главной ценностью, однако 36% граждан не хватает времени на занятия физкультурой и спортом, свидетельствуют данные Белстата.

По результатам опроса комитета, 78% респондентов назвали самым важным социальным приоритетом в своей системе ценностей здоровье. Среди женщин показатель ценящих здоровье выше — 82%, а среди мужчин таких — 74%.

О своем здоровье заботятся 87% населения, в том числе 91% женщин и 81% мужчин. В то же время, менее половины респондентов ответили, что ведут здоровый образ жизни.

Главными причинами не заниматься спортом белорусы называют нехватку времени (36%) и отсутствие желание (27%).

В свободное от учебы и работы время физкультурой или спортом занимаются 24% населения, этот показатель также выше среди женщин. Большая часть респондентов занимаются самостоятельно, без посещений тренеров или фитнес-залов.